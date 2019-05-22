Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'nun Yaptığı Köprü Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan çok konuşulacak bir video paylaştı. Karamollaoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve araç geçiş garantisi verilen Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kamuya olan maliyetini açıkladı. Saadet Partisi Lideri'nin paylaşımına göre devletin cebinden bu iki köprüden geçmeyen araçlar için 6 milyar TL çıktı.

OSMANGAZİ İÇİN 4 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

"Geçenlere geçmeyenlere duyurulur" diye servis edilen videoda Haziran 2016-Şubat 2019 dönemlerinde Osmangazi Köprüsü için 38,9 milyon araç geçiş garantisi verildiği ancak köprüden geçen araç sayısının 19,7 milyon olduğu belirtildi. Aradaki 19,2 milyon araçlık fark için devletin cebinden 4 milyar TL ödeme yapıldığı açıklandı.

YAVUZ SULTAN SELİM İÇİN 2 MİLYAR 88 MİLYON TL ÇEKTİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 30 aylık süre için yaklaşık 125 milyon araç geçiş garantisi verildiği belirtilirken ancak köprüden geçen araç sayısının ise yaklaşık 37 milyon olduğu açıklandı. Aradaki 87 milyon araçlık fark için devletin kasasından 2 milyar 88 milyon TL çıktığı belirtildi.