S-400 nedir, özellikleri nelerdir? S-400 menzili ne kadar?

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalanmıştı. Yapılan bu anlaşma, Türkiye ile ABD arasında F-35 krizi ortaya çıkarmıştı. Uzun zamandır beklenen S-400'lere dair ilk teslimat bugün yapılmaya başlandı. Bu gelişmeler ise vatandaşların S-400 hakkında araştırma yapmaya yöneltti. Peki S-400 nedir, özellikleri nelerdir, menzili ne kadar?

S-400 NEDİR?

S-400, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir. Önceki nesile göre S-400'ün en önemli farkı, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır.

S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir. Dünyada kullanılan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

S-400'ün kullandığı füzeler, Rus Hava Kuvvetleri'nin mevcut hava savunma sistemlerini azaltma programına paralel olarak kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilecek değişik füzelerden seçildi.

Orta menzilli 9M96 füzesi, aktif radar güdümlü bir füze olup 120 km menzile sahiptir ve hedefi vurma kabiliyeti uçaklara karşı 1 üzerinden 0.9 ve insansız uçaklara karşı 0.8 olarak hesaplanmıştır. Bu füzenin bir üst türevi olan 48N6DM, 30 Nisan 2004 tarihinde Kapustin Yar test merkezinde test edilmiştir.

Uzun menzilli yeni bir füze olan 40N6, 400 km menzile sahiptir (MIM-104 Patriot ve S-300'ün iki katı) ve yarı aktif - aktif güdümle hedefe yönlendirilebilir. Bu füzenin hedefleri AWACS erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Füzenin hızı olan 4.8 km/saniye (17280 km/saat) aynı hızda hareket eden hedefleri vurmasını sağlar.

S-400'ler her hedefe iki füze kitleyebiliyor. Eş zamanlı olarak da 80 hedefi vurabiliyor. En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha edebiliyor.

Sistemde yer alan bir füze yaklaşık 1.8 ton. Uzunluk 8 metre ve çapı da 50 santimetre. 145 kiloya kadar da savaş başlığı taşıyabiliyor.

S-400 SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Potansiyel hedefler, komuta arasında değerlendiriliyor

Hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor

Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor ve buradan karadan havaya füzeler gönderiliyor

Angajman radarı, füzenin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor

S-400 MENZİLİ NEDİR?

S-400 hava savunma sistemi, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

Ağırlık: 1800-1900 (kg)

Uzunluk: 7,5 m

Genişlik: 519 mm

Etkili menzil: 400 km

Kanat genişliği: 460 mm

İtici güç: Dikey soğuk fırlatma

İrtifa: 30000 m

S-400 NERELERDE KULLANILIYOR?

S-400 sistemi ilk olarak 2007 yılında başkent Moskova'nın savunulmasında kullanılmak üzere devreye alındı.

Mevcut durumda;

Kırım'da,

Suriye'deki Tartus'ta ve

Baltık Denizi'nin orada Kaliningrad'da S-400 sistemleri var.

VURABİLDİĞİ HAVA UÇAKLARI

Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor.

TÜRKİYE'DE NEREYE KURULACAK?

Türkiye'nin kullanmayı hedeflediği bataryanın, nereye kurulacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanların görüşlerine göre Şanlıurfa Birecik ilçesi yakınları ile Akdeniz'e hakim olacak bir bölge ilk akla gelen yerler. Akdeniz'deMersin veya Hatay illeri ön plana çıkıyor.

S-400 FİYATI NEDİR?

Basına yansıyan haberlere göre biri opsiyonlu iki adet S-400 sisteminin satın alınması planlanmıştı. İlk S-400 sisteminin maliyetinin 2.5 milyar dolar olması bekleniyor.