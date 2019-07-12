S-400'lerin 10 Eylül'de faal hale gelmesi bekleniyor

S-400hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını taşıyan uçak bu sabah 10.20 itibarıyla Ankara'da Mürted Havalimanı'na indi. Aylardır ne zaman geleceği konuşulan S-400'ün teslimatı sonrası önemli detaylarda belli olmaya başladı.

SEVKİYAT HAVA YOLUYLA

Habertürk'te yer alan habere göre, Rusya'daki Tver askeri üssündeki uçaklara pazar günü başlayan yüklemeler Salı günü gece geç saatlere kadar devam etti. Bugün de 6 saatlik uçuş sonucunda ilk parçalar geldi.

RADAR SİSTEMİ DE GELDİ

İlk sevkiyatta sadece füze ve rampa parçalarının gelmesi bekleniyordu. Radar sistemi ise kurulumun ardından gelecekti. Ancak Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonucu S-400'ün radar sisteminin de getirildiği öğrenildi.

NEREYE KURULACAKLAR?

Radarların 600 kilometreye kadar tarama yapabildiği, füze menzilinin de 400 kilometre olduğu sistem için Rusya'dan 28 Haziran'da 9 kişilik bir heyet gelmişti. 60 kişilik bir heyet daha bekleniyor. Sistemin kurulacağı yer konusunda da çalışmaların iki ilde yoğunlaştığı belirtiliyor. TSK'nın bu konuda bu hafta içinde bir karar vermesi beklenirken sistemin 10 Eylül'e kadar faal hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.