S-400'ler Türkiye'de nereye konuşlandırılacak? İşte öne çıkan 3 yer

Türkiye'nin hava savunmasına büyük katkı sağlayacak olan S-400 füze sisteminin Türkiye'ye getirilmesi için günler kaldı. Türkiye'de sistemin konuşlandırılacağı yer ile ilgili de son değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'ye getirilmesi planlanan S-400 savunma sisteminin konuşlandırılacağı yer, risk sıralamasına göre belirlenecek. Önceliklere göre belirlenecek bölgeler içinde Gaziantep- Şanlıurfa, Mersin-Anamur öne çıkıyor.

GAZİANTEP, ŞANLIURFA, VE ANAMUR ÖNE ÇIKIYOR

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye doğru yola çıkacak olan S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılacağı yer, tespit edilecek risk durumuna göre belirlenecek. İlk etapta gelecek olan iki rampanın yerleştirileceği bölge, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince belirlenecek. Bölgenin seçilme gerekçeleri ve seçilen bölge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da paylaşıldıktan sonra o bölgeye sevk edilecek. Öncelik Suriye ve terörle mücadele olursa, sistemin Gaziantep-Şanlıurfa civarına yerleştirilmesi söz konusu olacak. Bu bölgeler, ABD'nin olası bir Suriye'ye asker gönderme ve hava saldırısında bulunma durumuna karşı görev yapacak. Risk sırlamasına göre Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki doğal kaynak rezervleri ve buradaki Türkiye'nin haklarının korunmasında elinin güçlendirilmesi de öncelikli değerlendiriliyor. Bu durumda da Mersin-Anamur bölgelerinin tercih edilebileceği belirtiliyor.

STRATEJİK ÖNCELİK BOĞAZLAR

Star'da yer alan habere göre, sistemin konuşlandırılacağı yer ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, normal koşullarda Türkiye'nin sanayisinin bel kemiğini oluşturması, nüfusun büyük bölümünü barındırması ve Boğazlar gibi stratejik bir önemi barındırması bakımından İstanbul'un tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. İstanbul'da NATO kapsamında daha önce konuşlandırılmış füzelerin bulunduğu ve hala boş duran tepelerin S-400'ler için de kullanılabileceği belirtiliyor. S- 400 hava savunma sistemleri hareketli bataryalar olduğu için riski yoğunlaşan bölgeye kaydırılabilecek. Örneğin Suriye'de sükunet sağlanır ve güvenlik tehlikesi geçerse buradan alınıp başka bölgelere götürülebilecek. Sisteminde 600 kilometrelik radara sahip olan S-400'lerin rampası, herhangi bir sokağa bile konuşlandırılabilecek özelliğe sahip.

FÜZELER 17 BİN KM HIZA ULAŞABİLİYOR

3 mobil araçtan oluşan sistem, bir araçtan kontrol ediliyor. İkinci ve üçüncü araçlar ise füzelerin fırlatıldığı rampaları oluşturuyor. 600 kilometrelik menzile sahip olan S-400'ler, saatte yaklaşık 17 bin kilometre hıza ulaşabiliyor. Güdümlü füze gibi düşman hedeflerini 400 kilometre menzilde takibe alabilen sistem, 250 kilometre mesafede imha edebiliyor. Aynı anda 300 hedefi takip edebilen sistem, 36 hedefe aynı anda ateş açabiliyor.

"YAPTIRIMLARA KARŞI TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçen hafta S-400 hava savunma sistemlerinin önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmeye başlayacağını söylemişti. S-400'ün konuşlandırılacağı yere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce değerlendirme yapılacağına işaret eden Demir, şunları söylemişti: "Biz şimdi S-400 alıp da Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştireceğiz diye bir planlama yok. Ama Türkiye ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçirebilir. Bu da hareket planlayıcılarının vereceği bir karardır. Yaptırımlara gelince, bu yaptırımlar az çok biliniyor. Biz onlara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, bilenmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak daha da güçlendirecektir."

TÜRK ASKERİNİN S-400 EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Öte yandan sistemi kuracak, sivil ve askerlerden oluşan Rus heyetin yaklaşık iki hafta önce Türkiye'ye geldiği ve sistemin kurulmasıyla ilgili altyapı çalışmalarının da tamamlandığı bildirilmişti. Bu kapsamda S-400'e ait bazı altyapı parçalarının da daha önceden Ankara'ya getirildiği öğrenildi. S-400'lerin, tüm bilenşenlerinin kurulup aktif hale getirilmesinin en az bir ay sürebileceği ifade ediliyor. Yedek meydan statüsüne düşürülen Mürted'in S-400'lerin eğitim üssü olacağı dile getiriliyor. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya gönderdiği yaklaşık 100 kişilik askeri personelin büyük bölümü de eğitimini tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Rusya'da eğitim alan Türk askeri personel, ilk sistemde görev alacak. S-400'lerin bakım ve kurulum ihtiyaçları göz önüne alındığında Rus teknik personelin bir süre Türkiye'de kalması öngörülüyor. Komuta merkezi, radar ve fırlatma rampaları olmak üzere üç ana parçadan oluşan S-400'lerde ilk olarak komuta merkezleri kargo uçaklarıyla getirilecek. Teslimat takvimine bağlı olarak radar sistemleri, fırlatma rampaları ve bunları taşıyacak kamyonların getirilmesi planlanıyor.