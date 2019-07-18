S-400 anketi: ABD ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Optimar'ın S-400'lerle ilgili olarak yaptığı anketten bazı veriler aktardı. Katılımcılara "ABD, bu nedenle Türkiye'ye ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı?" diye sorulduğunu aktaran Acet, "Ankete katılanların yüzde 63,9'u 'Geri adım atılmamalı' diye yanıt vermiş" ifadelerini kullandı.

Mehmet Acet, Yeni Şafak'ta "Toplum S-400'ler konusunda ne düşünüyor?" başlığıyla yayımlanan yazısı Optimar Araştırma'nın S-400'le ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

KATILIMCILARIN 63,2'Sİ TÜRKİYE'NİN DOĞRU TAVIR SERGİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

"Optimar Araştırma'nın 13/15 Temmuz tarihleri arasında, bin 826 kişi ile yaptığı Türkiye Gündemi Araştırması'nda insanlara S-400'lerle ilgili sorular da yöneltilmiş." diyen Acet, "Ankete katılanların yüzde 63,2'si Türkiye'nin bu konuda doğru tavır gösterdiğini düşünüyor." ifadelerini kullandı. Acet'in aktardığına göre, yanlış tavır gösterildiğini düşünenlerin oranı ise, yüzde 10,6.

Acet, araştırmaya göre, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'li seçmenin S-400 politikasına verdiği desteğin daha fazla olduğunu belirterek "CHP seçmenin yarıya yakınının (Yüzde 46,6) HDP seçmeninin ise üçte birine yakınının (Yüzde 28,6) bu konuda doğru tavır sergilendiğini düşünmesi de önemli bir veri" dedi.

"AMBARGO UYGULARSA GERİ ADIM ATILMALI MI?"

"Ankete katılanlara bu konuda ikinci bir soru daha yöneltilmiş" diyen Acet, Optimar'ın katılımcılara "ABD, bu nedenle Türkiye'ye ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı?" diye sorduğunu paylaştı.

Acet'in yazısına göre, soruya, katılımcıların yüzde 63,9'u "Geri adım atılmamalı" diye yanıt verirken "Geri adım atılabilir" diyenlerin oranı yüzde 8,9.