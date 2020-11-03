Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Greville'ye fiziksel şiddet uyguladığı için tutuklandı

Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Greville'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Eski Manchester United yıldızı ödenen kefaletin ardından serbest bırakıldı.

Milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'in Teknik Direktörü Ryan Giggs kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı ve ardından kefaletle serbest bırakıldı.

İlk olarak İngiliz basınına yansıyan haberlerde Giggs'in 2017'den beri birlikte olduğu kız arkadaşı Kate Greville'e Manchester Worsley'deki evinde fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Verilen bilgilere göre Kate Greville'in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olması da göz önünde bulundurularak ödenen kefaletle serbest bırakıldı.

FEDERASYON SUÇLAMALARIN FARKINDA

1 Kasım Pazar günü gerçekleşen olayın ardından Galler Furbol Federasyonu konuyla ilgili 1 gün sonra açıklama yaptı. Giggs'e atfedilen suçların farkında olduğunu belirten Federasyon konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Galler Milli Takımı'nı 2018 yılının Ocak ayından bu yana çalıştıran Ryan Giggs'in geçtiğimiz yıllarda kardeşi Rhodri'nin eşiyle yıllar süren gizli ilişki skandalı ortaya çıkmıştı.