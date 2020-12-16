Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı
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Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı

16.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:38
Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatını 200 bin tondan 250 bin tona çıkarılması için teklif hazırladı.

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatını 200 bin tondan 250 bin tona çıkarılması için teklif hazırladı.

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), domates güvesi ve doğu meyve güvesi isimli haşereler nedeniyle Azerbaycan, Ermenistan ve Özbekistan gibi bazı ülkelerden domates ithalatını durdurma kararı aldı. Rusya bu ülkelere geçtiğimiz 10 Aralık itibariyle yasak uygulamaya başlarken oluşan ithalat boşluğu için de çalışma başlatıldı. Rusya Tarım Bakanlığı ülkede tüketicilerin herhangi bir sorun yaşamaması için yeni bir teklif hazırladı. Rusya hükümetine sunulan teklife göre Rusya, Türkiye'den 200 bin ton yerine 250 bin ton domates ithal edecek.

Hazırlanan taslak çalışmada Rusya'nın, Türkiye'den 1 Kasım 2017 tarihi ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında 188 bin 970 ton domates ihraç ettiği ve bu sayının da Rusya'nın, Türkiye için belirlediği domates ihracat kotasının yüzde 94.49'una tekabül ettiği ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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