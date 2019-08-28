Rusya'dan Türkiye'nin milli savaş uçağı TF-X'e yakın ilgi: Destek vermeye hazırız

28.08.2019 15:55

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Şugayev, başkent Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında Rusya ve Türkiye arasında savunma sanayisinde iş birliği konularını gazetecilere değerlendirdi.

"TF-X'İN ÜRETİMİNE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Türkiye'nin kendi 5'inci nesil savaş uçağı TF-X'in üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirten Şugayev, "Türkiye'ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz" dedi.

Türkiye tarafından yürütülen TF-X 5'inci nesil savaş uçağı projesine değinen Şugayev, "Bu konuyu savunma sanayisi alanındaki iş birliği noktasında görüşmeye hazırız. Dahası, ülkelerimizin liderleri de savunma sanayisindeki iş birliğinin artmasına yönelik arzularını dile getirdiler. Biz buna hazırız" diye konuştu.

"SU-35 VE SU-57 İÇİN RESMİ BAŞVURU YAPILMADI"

Rusya ve Türkiye arasında Su-35 ve Su-57 teslimatına ilişkin de görüşmeler yapıldığını anlatan Şugayev, "Ankara bu uçaklara büyük ilgi gösterdi. Ancak sözleşmeye dair konuşmak için çok erken, resmi başvuru yapılmadı. Türk mevkidaşım Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'le bu konuları görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI TF-X SES HIZINI İKİYE KATLAYACAK

Milli savaş uçağı TF-X'in ilk uçuşunu 2023 yılında yapması hedefleniyor. TFX'in 2030 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak kullanılmaya başlanması ve görev süreleri kademeli olarak sona erecek F-16 uçaklarının yerini alması öngörülüyor.

TFX 2023'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

- BOY: 19 metre

- KANAT AÇIKLIĞI: 12 metre

- MENZİL: 1-100 km

- HIZ: 2 Mach/2-453 kilometre (Ses hızının iki katı)

- AZAMİ İRTİFA: 17 kilometre