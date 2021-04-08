Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi

Rusya'da Türk domates üreticisini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını önerdi.