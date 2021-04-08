Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi
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Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Rusya'da Türk domates üreticisini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını önerdi.

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatı kotasının yüzde 20 oranında artırılarak mevcut 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını önerdi.

Açıklamada, "İşbu talimatname ile, Türkiye Cumhuriyeti'nden Rusya Federasyonu topraklarına domates tedarikinin kesilmesini önlemek amacıyla değişiklikler getiriliyor" ifadeleri yer aldı.

234 BİN TONA ULAŞTI

Rusya Federal Gümrük Servisi'nin taslağa ilişkin açıklama notunda yer alan verilere göre, izin verilen 250 bin tonluk hacim söz konusuyken Türkiye'den Rusya'ya taze ve soğutulmuş domates ithalatının toplam hacmi 4 Nisan itibarıyla 234 bin 372 ton oldu.

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: 4 Nisana 235.000 Ton ise geriye kalır 65.000 Ton. Yani Yazın Domates yapan üretici yandı. Çünkü 65.000 ton dediğin 2 ay sonra dolar. Temmuz dan sonra domates üreticinin elinde 1 liraya düşer. Üretici sevindirmek bu değil. Üretici sevindirmek sadece Rusyaya olan bağdan kurtulup, Avrupa pazarında yer almak. Rusyada domates 4 dolar, Avrupada ortalama 12 dolar. Yani üreticiye pazar lazım
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