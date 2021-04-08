Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Rusya'da Türk domates üreticisini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını önerdi.
Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatı kotasının yüzde 20 oranında artırılarak mevcut 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını önerdi.
Açıklamada, "İşbu talimatname ile, Türkiye Cumhuriyeti'nden Rusya Federasyonu topraklarına domates tedarikinin kesilmesini önlemek amacıyla değişiklikler getiriliyor" ifadeleri yer aldı.
234 BİN TONA ULAŞTI
Rusya Federal Gümrük Servisi'nin taslağa ilişkin açıklama notunda yer alan verilere göre, izin verilen 250 bin tonluk hacim söz konusuyken Türkiye'den Rusya'ya taze ve soğutulmuş domates ithalatının toplam hacmi 4 Nisan itibarıyla 234 bin 372 ton oldu.