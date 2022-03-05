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Rusya'da kapılarını kapatacak ünlü markalara alışveriş akını

AA, Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Rusya'da kapılarını kapatacak ünlü markalara alışveriş akını

Ruslar, Ukrayna ile savaş nedeniyle Rusya'daki mağazalarını kapatacaklarını açıklayan dev markalardan alışveriş yapmak için sıraya girdi.

Ruslar, Ukrayna ile savaş nedeniyle Rusya'daki mağazalarını kapatacaklarını açıklayan dev markalardan alışveriş yapmak için sıraya girdi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'nın kentlerini vurmasıyla dünyadaki tepkiler ve yaptırımlar daha da büyüdü. Rusya'yı uluslararası finans ve ticaretten izole etmek için devletlerin yanı sıra global şirketler başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve oluşum Rusya'ya karşı adımlarını atmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, saldırıların 10'uncu gününde Rusya'ya dünyadan hem siyasi hem ekonomi dünyasından tepkiler ve yaptırımlar artıyor.

Global dev tekstil ve moda şirketleri de ülkedeki mağazalarını kapatıyor ya da üretimlerini askıya alıyor.

Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını bünyesinde bulunduran Inditex de Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Büyük spor giyim markası Adidas, Rusya Futbol Birliği ile olan ortaklığını askıya alırken, Nike da Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Puma ise ülkedeki 100 mağazasının açık olmasına rağmen Rusya'ya teslimatları durdurduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M de Rusya'daki tüm satışlarını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Gucci, Balenciaga ve Yves Saint Laurent gibi birçok lüks markanın bağlı olduğu Kering Group, Rusya'daki tüm mağazalarını kapatırken, Rus vatandaşları da bu mağazaların son açık kaldığı günde alışveriş yapabilmek için sıraya girdi.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

alışveriş, Ukrayna, Savaş, Rusya, Ekonomi, Haberler

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