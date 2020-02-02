Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü! O anlar kamerada
Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, St. Peterspurg'daki Peterburgskiy Spor ve Konser Kompleksi'nin çatısının çöktüğünü bildirdi. Enkaz altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın demontaj sırasında meydana geldiğini ve enkaz altında kalan bir işçinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Çöken alanın 25-28 bin metrekare olabileceği belirtilen açıklamada, olay yerinde 68 kurtarma ekibi görevlisinin ve 18 iş makinasının çalıştığı kaydedildi.
KAMERALARA YANSIDI
Film sahnelerini aratmayan yıkılma anı saniye saniye drone kamerasına yansıdı. Bir işçinin olay anında kaçmaya çalışması olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi.
SPOR KOMPLEKSİNİN TADİLATI YAPILIYORDU
Spor ve Konser Kompleksi Peterburgskiy'nin çağdaş spor standartlarına göre modernizasyonuna karar verildi. Yapımı bittikten sonra dünyanın en büyük hokey arenası olacak kompleks yenilenme çalışmaları esnasında yıkıldı.