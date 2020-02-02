: Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü! O anlar kamerada

02.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:45

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, St. Peterspurg'daki Peterburgskiy Spor ve Konser Kompleksi'nin çatısının çöktüğünü bildirdi. Enkaz altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın demontaj sırasında meydana geldiğini ve enkaz altında kalan bir işçinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Çöken alanın 25-28 bin metrekare olabileceği belirtilen açıklamada, olay yerinde 68 kurtarma ekibi görevlisinin ve 18 iş makinasının çalıştığı kaydedildi.

KAMERALARA YANSIDI

Film sahnelerini aratmayan yıkılma anı saniye saniye drone kamerasına yansıdı. Bir işçinin olay anında kaçmaya çalışması olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi.

SPOR KOMPLEKSİNİN TADİLATI YAPILIYORDU

Spor ve Konser Kompleksi Peterburgskiy'nin çağdaş spor standartlarına göre modernizasyonuna karar verildi. Yapımı bittikten sonra dünyanın en büyük hokey arenası olacak kompleks yenilenme çalışmaları esnasında yıkıldı.

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