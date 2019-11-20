Rus turistler, Suriye'ye tatil için rezervasyon yapıyor

20.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:46

Rus tur operatörleri Suriye'ye tur satışlarının başladığını duyurdu. Rusya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kommersant, "Turistler cepheye rezervasyon yapıyor" başlığı ile yayınlanan haberde, Rus tur operatörlerinin şimdiye kadar 100 bin rubleyi (yaklaşık 1.570 dolar) aşan tutarlar karşılığında Suriye'ye 50 kadar turist gönderebildikleri, ilerideyse seyyah sayısının on binlere ulaşabileceği ifade edildi.

ÖNCE BEYRUT SONRA SURİYE

İnternet üzerinden tur satışları yapan OnlineTur.ru sitesinin temsilcisi İgor Blinov, Kommersant'a verdiği demeçte Rus pazarında Suriye için turların başlatıldığını aktardı.

Turların bir kısmının Kilimanjaro adlı tur operatörü tarafından yapıldığını anlatan Blinov, bu şirketi seçen turistlerin önce uçakla Beyrut'a gittiklerini, oradan ise karayoluyla Suriye'ye geçtiklerini, sekiz günlük turun içinde Şam, Halep, Hama, Krak des Chevaliers, Humus, Palmira ve Malule destinasyonlarının bulunduğunu söyledi.

Miracle adlı ikinci Rus tur operatörün bu kentlerden oluşan listeye Sednayah'ı da eklediğini belirten Blinov, bu şirketin verdiği bilgiye göre Suriye turlarının daha önce de yapıldığını, fakat uzun aradan sonra bu yıl Suriyeli muhataplarla yapılan görüşmeden sonra tur satışlarını yeniden başlatma kararının alındığını ifade etti.

RUSLARA VİZE 35 DOLAR

Bu arada Rus vatandaşlarına, terör tehlikesi en üst düzeyde bulunan Suriye'yi her ne amaçla olursa olsun ziyaret etmemelerini öneren Rusya Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk bölümünün sitesinde yayınladığı bildiride sıradan Rusya pasaportuna sahip olan vatandaşlar için vizesiz uygulamanın geçerliği olmadığını yazdı. İki Rus tur operatörü ise Suriye'ye giden tüm müşterilerinin sınırda 35 dolar ödeyerek vize aldıklarını açıkladı.

2-3 YIL SONRA SURİYE GÖZDE TURİST MERKEZİ OLACAK

Suriye'ye mevcut talebin yüksek olmadığını, bu yıl içinde toplamda yaklaşık 50 turistin Suriye'yi ziyaret ettiğini ifade eden Kilimanjaro ve Miracle yetkilileri, önümüzdeki dönemde bu yöne yılda ikişer grup göndermeyi umuyor.

Suriye'nin turist pazarındaki canlanma Rusya'daki resmi istatistik verilerinden de belli oluyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sınır birimlerinin değerlendirmelerine göre bu yılın ilk 3 çeyreğinde Suriye'yi 334 Rusya vatandaşı ziyaret etti.