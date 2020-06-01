Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin Şimdilerde teknik direktörlük yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Florin Bratu, Ajax'ta oynayan vatandaşı Razvan Marin'e Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Rumen ekibi Concordia Chiajna'nın teknik direktörlüğünü yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Florin Bratu, sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Razvan Marin ile ilgili açıklamalar yaptı.

Bratu, "Galatasaray'da çok fazla Rumen futbolcu oynadı ve iyi futbolcular oynadı. Ben Razvan Marin'e inanıyorum. Galatasaray, Razvan Marin'in stiline uygun bir takım. Her şeyden önce akıllı, oyunu bilen, zeki ve futbolu seven birisi" diye konuştu.

"SÜREKLİLİĞE İHTİYACI VAR"

Marin'in sürekliliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Rumen teknik adam, "Galatasaray genellikle rakipleri karşısında oyunu kontrol eden bir takım. Razvan Marin de insiyatif alabilen bir futbolcu. Şu anda olgunlaştı. Sürekliliğe ihtiyacı var ve bu sürekliliği sağlayabileceği takımda olursa daha iyi seviyeye ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY HARİKA BİR KULÜP"

Oyuncunun Galatasaray'da başarılı olacağına inanan Bratu, "Bunu geri bir adım olarak göremezsiniz. Galatasaray, harika bir takım. Sizi büyütecek bir kulüp. Baskı çok yüksek. Taraftarlar sizi destekler fakat hazır değilseniz zorlayabilirler. Razvan Marin, bu yönüyle ilgilenmeyecek bri oyuncu çünkü sahada sadece işini yapıyor. Galatasaray, onun için iyi bir hamle, doğru adres olur" dedi.

Florin Bratu, 2003-04 sezonunda Galatasaray forması giymişti.