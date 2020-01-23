: Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde

23.01.2020 19:53 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:08

Türkiye'nin Yavuz Sondaj Gemisi'ni 8'inci parsele göndermesi sonrasında Rum tarafı alarma geçti. Rum yönetimi, Yavuz'un seyir durumunu dakika dakika izledi. Yavuz gemisi, Rumların sondaj çalışmaları için belirlediği 8'inci parsele giriş yaptı. Rum medyası, bu olayı, 'Çevrildik' başlığıyla servis etti.

"BİLGİLER TÜRKİYE'NİN ELİNDE"

Bunun üzerine Rum tarafında, sondaj bilgilerinin Türkiye'nin eline nasıl geçtiği yönde araştırma başlatıldı. Tartışmalar üzerine Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, sondaj bilgilerinin Türkiye'nin elinde olduğunu açıkladı. Kusios, "Türkiye'nin 8'inci parsele ilişkin araştırmaları bir şekilde elde ettiğine dair bilgilere sahip olduklarını" söyledi. Rum Sözcü, "Türkiye, bir şekilde çalışmaları elde etmişler" dedi.

"KİMSE DURDURAMIYOR"

Ana muhalefet AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, "Önemli olan ve bizi rahatsız eden, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin izin verdiği bir parsele gidip sondaj yapması ve bu tutumu durduracak kimsenin olmamasıdır" diye konuştu.

Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve ELAM da, Rum hükümetini derhal kendilerine bilgi vermeye çağırdı.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in geçen hafta ilan ettiği Yavuz'un yeni görev yeri "Lefkoşa-1" parselinin 'neresi' olduğu Rumların paniğiyle ortaya çıktı. Türk tarafının "Lefkoşa-1" adı verdiği parsel, Rumların adanın güneyini 13 parsele ayırdığı bölgenin tam orta yerinde yer alan ve İtalyan ENI ve Fransız Total'in bu yıl sondaj yapmayı planladığı 8 numaralı parsel ile üst üste geliyor. Rumların tek yanlı parsellemesine tepki olarak KKTC'nin de parsellediği ve 'G' bölgesinde yer alan Lefkoşa -1 parseli, Limasol kentinin yaklaşık 180 kilometre güneyinde yer alıyor. KKTC'nin parseli, Rumların 8 numaralı parselinin yaklaşık 3'te 2'si ile kesişiyor. Yavuz, 24 Mayıs'a kadar sondaj yapacak.

Kaynak: DHA

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