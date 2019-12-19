: Ruhani'den Türkiye'ye petrol çağrısı: Esed rejimi ile işbirliği yapılmalı

19.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:14

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın Türkiye ile Suriye'nin İdlib'deki durum da dahil olmak üzere, terör konusunda işbirliği yapmaları gerektiğine inandığını söyledi.

ABD TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ruhani, ABD'nin Suriye'deki varlığını sürdürmesi ve bu ülkenin petrol sahalarını ele geçirme girişimlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, İran ve Türkiye'nin Suriye hükümetiyle işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.

Ruhani ayrıca, silahlı militanların İdlib'den çıkarılması için de Suriye hükümetiyle işbirliği çağrısında bulundu.

ERDOĞAN VE RUHANİ BİR ARAYA GELMİŞTİ

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye krizinin çözümü için Astana sürecinin bir parçası olan Ankara ve Tahran arasındaki etkileşimi de ele aldı.

Haber Videosu