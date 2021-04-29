Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 56 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor
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Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 56 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor

Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 56 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Cristiano Ronaldo ve Kathryn Mayorga arasındaki tecavüz iddiaları yeniden gündemde. Kathryn Mayorga, davanın 2019'da düşmesinden sonra bir kez daha harekete geçme kararı aldı. Mirror'da yer alan habere göre; Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'ya 56 milyon sterlin değerinde manevi tazminat davası açılacak.

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'yu 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde kendisine tecavüz etmekle suçlayan Kathryn Mayorga, davanın 2019'da düşmesinden sonra bir kez daha harekete geçme kararı aldı. Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almamasına karar verilmişti. Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine susması için 375 bin dolar verdiğini öne sürmütü. Bir kez daha harekete geçen Kathryn Mayorga, Portekizli futbolcuya 56 milyon Sterlinlik manevi tazminat davması açmaya hazırlanıyor.

Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 36 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor

GEÇMİŞE DÖNÜK DE AÇACAK

Mirror'da yer alan habere göre Kathryn Mayorga, 18 milyon Sterlin geçmişe dönük, 18 milyon Sterlin ise geleceğe dönük manevi tazminat davası açacak. Mayorga, kalan 20 milyon sterlini ise 12 yıllık süreçte yaptığı yasal masraflar ve diğer mağduriyetleri için talep ediyor.

Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 36 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor

PİŞMAN OLMUŞTU

2009 tanıştığı Ronaldo'nun kendisine otel odasında tecavüz ettiğini iddia eden Mayorga, kendisine verilen 375 bin dolar nedeniyle sustuğunu ve pişman olduğunu söyleyerek yeniden şikayetçi olmuştu.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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