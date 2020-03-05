Ronaldinho'nun Barcelona'daki Estetik Hareketleri

05.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:21

Brezilyalı yıldız Ronaldinho, FC Barcelona'da oynadığı dönemde kariyerinin zirvesin eulaştı. Müthiş atletizmi, estetik dokunuşları ve harika top sürme becerileriyle her yaştan futbolsevere zevkli anlar yaşatan Ronaldinho'nun Camp Nou zamanından gözlerin pasını sildiği en güzel anlar karşınızda!