Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Güzel kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı
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Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Güzel kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Efsane futbolcu Ronaldinho kendisinden imza isteyen güzel hayranını kırmadı. Brezilyalı eski futbolcunun, hayranının göğsünü imzaladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti. Kısa süre içinde birçok kullanıcı tarafından paylaşılan videoya beğeni yağdı.

Futbolu bırakmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hayranları Ronaldinho'nun peşini bırakmıyor. Son olarak Brezilyalı efsane futbolcunun kadın hayranına verdiği imza sosyal medyayı salladı.

HAYRANINI KIRMADI

Ronaldinho kendisinden imza isteyen güzel hayranını geri çevirmedi. Eski futbolcunun, kadın hayranının göğsüne imza attığı anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti. Birçok kullanıcı tarafından paylaşılan video kısa süre içinde viral olurken, kullanıcılardan binlerce beğeni aldı.

Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Güzel kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı
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Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Güzel kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı - Haberler Spor
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