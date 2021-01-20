Roma, Spezia maçında 6 oyuncu değişikliği yaptı! Hükmen yenik sayılacaklar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Roma, Spezia maçında 6 oyuncu değişikliği yaptı! Hükmen yenik sayılacaklar

20.01.2021 08:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:36

Roma, Spezia karşısında 6 oyuncu değişikliği yaptı. Kurallara göre 1 fazla değişiklik yapan Roma, maçı kazansa bile kural hatası nedeniyle hükmen yenilmiş sayılacak.

İtalya Kupası'nda Roma ile Spezia'yı karşı karşıya getiren maçta skandal bir olaya imza atıldı.

İtalya Kupası'nda 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olmasına rağmen Roma, uzatmalarda fazladan 1 oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Durumun maç sonunda fark edilmesinin ardından İtalya'da konunun yankıları büyük oldu ve Roma kulübünün büyük bir hata yaptığının altı çizildi.

Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Roma, eğer maçı kazansaydı da hükmen 3-0 yenilgi alacak ve turnuvadan elenecekti. Fazladan oyuncu değişikliği durumu nedeniyle skorun 3-0 Spezia lehine tescil edilmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE HÜKMEN YENİK SAYILMIŞLARDI

Karşılaşmanın 95. dakikasında kaleci Pau Lopez'in kırmızı kart görmesinin ardından yedek kaleci Fuzato oyuna girerken Pedro'nun yerine de Ibanez değişikliği yapılmıştı.

Bir büyük skandala imza atan Roma kulübü, geçen yıl da 23 yaşındaki Amadou Diawara'yı 22 yaş statüsünde göstererek 0-0 berabere kaldığı Verona maçından 3-0 hükmen yenilgi almıştı.

KURAL İTALYA KUPASI'NDA GEÇERLİ DEĞİL

FIFA, 5 oyuncu değişikliğine onay verirken aldığı kararda, eğer normal sürelerde 5'ten az oyuncu değişikliği yapıldıysa +1 oyuncu değişikliği hakkını ülke federasyonlarına tanıyor ancak İtalya Kupası'nda bu kuralın geçerli olmadığı yönetmelik tarafından daha önce tescil edilmişti.

Roma, Spezia maçında 6 oyuncu değişikliği yaptı! Hükmen yenik sayılacaklar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Roma, Spezia maçında 6 oyuncu değişikliği yaptı! Hükmen yenik sayılacaklar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 09:37:00. #1.14#
title