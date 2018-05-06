Roma'nın Tecrübeli Futbolcusu De Rossi: Galatasaray'ı Seviyorum
Roma'nın tecrübeli futbolcusu De Rossi, sevdiği takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu söyledi.
16 sezondur Roma forması giyerek başkent ekibinin efsane futbolcuları arasına ismi yazdıran De Rossi'den Galatasaray itirafı geldi.
Taraftarları ateşli olan takımlara sempati duyduğunu ifade eden 34 yaşındaki futbolcu, sevdiği takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu ifade etti.
"TARAFTARLARI TAKIMLARINA BAĞLI"
Sporx'te yer alan habere göre, çocukluk döneminde Maradona'nın formasını giydiği Boca Juniors'a ilgisi olduğunu söyleyen De Rossi, şöyle konuştu;
"Roma taraftarıyım ve kalbim Roma için atıyor. Her zaman taraftarları ateşli takımlara ilgi duydum. Kendi takımım olmasa da Galatasaray, Panathinaikos ve Sambenedettese'yi (Serie C) seviyorum çünkü taraftarları takımlarına inanılmaz destek veriyorlar."
YORUMLAR (9)
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De rossi icin açlık grevine girmiş ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gs Alanya maçına bakıyorum durum 2 2 Alanya'nın penaltısı nı ve Muslera nın kırmızı mı es geçiyor hakem.Aykut haklı sonuna kadar burada ağlayan gs lileride anlıyorum alıştılar hakemle kazanmaya.Ama bjk de hakem le kazanmaya alışmıştı birgün hakem adil olursa sudan çıkmış ördek gibi olursunuz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yaşı 35. geçen nedense bizim takımlara mavi boncuk dağıtıyor..:)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adamın dibi de rossiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Biz de seni seviyoruz zaten De Rossi ReisCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır