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Roma'nın efsane futbolcusu De Rossi, Fiorentina'nın başına geçti

İtalyan ekibi Roma'nın efsaneleri arasında yer alan Daniele De Rossi, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Roma'nın efsane futbolcusu De Rossi, Fiorentina'nın başına geçti
03.07.2020 23:26 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:54

Roma'da efsane futbolcular arasına adını yazdıran İtalyan eski futbolcu Daniele De Rossi, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın yeni teknik direktörü oldu.

Bu sezon istediği başarıları elde edemeyen Floransa ekibi, teknik direktör Giuseppe Iachini ile yollarını ayırma kararı almıştı. Di Marzio'nun haberine göre; Fiorentina'yı gelecek sezon Roma'nın efsane futbolcularından Daniele De Rossi çalıştıracak.

17 YIL ROMA FORMASI GİYDİ

18 yıllık kariyerinin 17 yılını Roma'da geçiren 36 yaşındaki Daniele De Rossi, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors formasıyla futbola veda etmişti.

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