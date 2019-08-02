Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için kulübü Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, adı Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sırp futbolcunun forma imzaladığı bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Roma, videonun üstüne el sallama ve imza atma emojisi koydu.

Kaynak: DHA