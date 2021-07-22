SPOR Roger Schmidt: Bizim adımıza iyi bir sonuç
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SPOR Roger Schmidt: Bizim adımıza iyi bir sonuç

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Roger Schmidt: Bizim adımıza iyi bir sonuç"Bu formasyonu beklemiyorduk"Eran Zahavi: Gol yemeseydik mükemmel olurduSerhan TÜRK / EINDHOVEN(Hollanda), (DHA) - PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, "1.5 yıl sonra taraftarımız karşısında bir maç oynadık.

SPOR Roger Schmidt: Bizim adımıza iyi bir sonuç

"Bu formasyonu beklemiyorduk"

Eran Zahavi: Gol yemeseydik mükemmel olurdu

Serhan TÜRK/ EINDHOVEN(Hollanda), (DHA) - PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, "1.5 yıl sonra taraftarımız karşısında bir maç oynadık. İyi bir oyun göstermek istedik, taraftarımızı mutlu etmek için. İlk yarıda da iyiydik ama devre arasında bazı detaylar hakkında konuştuk ve 2'nci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Bizim adımıza iyi bir sonuç. 2'nci maça hazır olmalıyız" dedi.

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında PSV, sahasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt ve futbolcu Eran Zahavi açıklamalarda bulundu. İyi bir performans sergilediklerini söyleyen Schmidt, "İyi bir akşamdı bizim için. 1.5 yıl sonra taraftarımız karşısında bir maç oynadık. İyi bir oyun göstermek istedik, taraftarımızı mutlu etmek için. İlk yarıda da iyiydik ama devre arasında bazı detaylar hakkında konuştuk ve 2'nci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Bizim adımıza iyi bir sonuç. İkinci maça hazır olmalıyız. 2'nci maçta taraftar desteği Galatasaray'ın arkasında olacak. Geçtiğimiz seneye göre kendimizi daha çok geliştirdik. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Götze ve Zahavi kendilerini hazır hissediyorlardı ve bunu da bu akşam gösterdiler" diye konuştu.

"BU FORMASYONU BEKLEMİYORDUK"

Galatasaray'ın maça başladığı 3-4-3 sistemini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Bu formasyonu açıkçası beklemiyorduk. 4-3-3 sistemiyle oynamalarını bekliyorduk. Sağ bekte bir problemleri vardı. Önceden de analiz etmiştik. Kanatları daha çok kullandık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Roger Schmidt, "Size göre en güzel gol hangisiydi?" sorusuna ise, "Söylemek zor. 2'nci ve 3'üncü goller iyiydi. Topu kaptıktan sonra iyi organize olduk ve iyi şanslar yarattık" cevabını verdi.

ERAN ZAHAVI: GOL YEMESEYDİK MÜKEMMEL OLURDU

Karşılaşmada 3 gol atarak galibiyette önemli bir pay sahibi olan Eran Zahavi ise, "Neredeyse mükemmel bir akşamdı. Gol yemeseydik mükemmel olurdu. Takım olarak bu sonuçla önemli bir adım attık. Mutluyuz, yarına kadar kutlama yapabiliriz ama yarın, önümüzdeki hafta oynanacak olan rövanş maçına odaklanmalıyız. İstanbul'da zor bir maç olacak" şeklinde konuştu.

SPOR Roger Schmidt: Bizim adımıza iyi bir sonuç
SPOR Roger Schmidt: Bizim adımıza iyi bir sonuç
SPOR Roger Schmidt: Bizim adımıza iyi bir sonuç
SPOR Roger Schmidt: Bizim adımıza iyi bir sonuç

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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