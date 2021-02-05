Roberto Soldado'nun Barcelona'ya Attığı Gol
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Roberto Soldado'nun Barcelona'ya Attığı Gol

05.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:18

2020-21 sezonu Copa del Rey çeyrek finallerinde Granada, uzatmaya giden maçta Barcelona'ya 5-3 mağlup oldu. Angel Montoro'nun uzun mesafeden attığı pasta topla buluşan Roberto Soldado Granada'nın gollerinden birini kaydetti.

2020-21 sezonu Copa del Rey çeyrek finallerinde Granada, uzatmaya giden maçta Barcelona'ya 5-3 mağlup oldu. Angel Montoro'nun uzun mesafeden attığı pasta topla buluşan Roberto Soldado Granada'nın gollerinden birini kaydetti.

Roberto Soldado'nun Barcelona'ya Attığı Gol

Kaynak: Dugout

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