Roberto Soldado'nun Barcelona'ya Attığı Gol
05.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:18
2020-21 sezonu Copa del Rey çeyrek finallerinde Granada, uzatmaya giden maçta Barcelona'ya 5-3 mağlup oldu. Angel Montoro'nun uzun mesafeden attığı pasta topla buluşan Roberto Soldado Granada'nın gollerinden birini kaydetti.
2020-21 sezonu Copa del Rey çeyrek finallerinde Granada, uzatmaya giden maçta Barcelona'ya 5-3 mağlup oldu. Angel Montoro'nun uzun mesafeden attığı pasta topla buluşan Roberto Soldado Granada'nın gollerinden birini kaydetti.
Kaynak: Dugout