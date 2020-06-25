Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu Inter'in Sassuolo ile sahasında 3-3 berabere kaldığı maçta, eşine az rastlanan bir pozisyon yaşandı. Inter'in İtalyan oyuncusu Roberto Gagliardini, müsait bir pozisyonda zor olanı yaptı ve topu boş kaleye göndermek yerine üst direğe nişanladı.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk etti ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Inter büyük üzüntü yaşarken, maça damga vuran ise Inter'in başarılı oyuncusu Roberto Gagliardini oldu.

ZOR OLANI YAPTI, TOPU ÜST DİREĞE NİŞANLADI

Mücadelenin 63. dakikasında gelişen Inter atağında ceza sahası içerisinde Lautaro Martinez topu Lukaku'ya çıkardı. Belçikalı forvetin vuruşunu, Sassuolo kalecisi Andrea Consigli kurtardı ve top Gagliardini'nin önüne düştü. Boş kaleyle karşı karşıya kalan Gagliardini zor olanı yaptı ve top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

SASSUOLO GERİ DÖNEREK PUANI KAPTI

Bu pozisyonun ardından başta Lukaku olmak üzere tüm Inter oyuncuları büyük şaşkınlık yaşadı. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Sassuolo, Milano deplasmanından 1 puanla ayrılmayı başardı.

Gagliardini'nin kaçırdığı bu pozisyon, sosyal medyada da gündem oldu ve Twitter'da binlerce mesaj paylaşıldı.