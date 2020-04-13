Roberto Carlos'un Real Madrid Formasıyla En İyi Anları Dünya futbolunun en önemli oyuncularından Roberto Carlos'un 11 sezonda 500'den fazla kez giydiği ve 13 kupa kaldırdığı Madrid formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik.

Dünya futbolunun en önemli oyuncularından Roberto Carlos'un 11 sezonda 500'den fazla kez giydiği ve 13 kupa kaldırdığı Madrid formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout