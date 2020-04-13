Roberto Carlos'un Real Madrid Formasıyla En İyi Anları
Dünya futbolunun en önemli oyuncularından Roberto Carlos'un 11 sezonda 500'den fazla kez giydiği ve 13 kupa kaldırdığı Madrid formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik.
13.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:32
Dünya futbolunun en önemli oyuncularından Roberto Carlos'un 11 sezonda 500'den fazla kez giydiği ve 13 kupa kaldırdığı Madrid formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout