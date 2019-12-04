: Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı

04.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:28

Daha önce Türkiye'de Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük yapan Roberto Carlos için yeniden Türkiye iddiaları ortaya atılmış ve Ersun Yanal'ın yerine Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilmişti.

Efsane isim, konu ile ilgili olarak TRT Spor'a konuştu ve transfer iddialarını yalanladı.

"ŞU AN ZAMANI DEĞİL"

Türkiye'den teklif almadığını ve Madrid'de mutlu olduğunu söyleyen Roberto Carlos, "Hayır, hayır. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben şu an Madrid'de çok mutluyum. Menajerimle konuştum. Türk kanalına röportaj veriyordu. Bana teklif gelse de şu an zamanı değil. Gelecek sezonu bekleyelim. Bakalım neler olacak?" ifadelerini kullandı.

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