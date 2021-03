RNDR Coin nedir? Güncel RNDR Coin yorum ve grafiği

Render Token bugünkü fiyatı ₺6,11 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺19.559.809 TRY. Anlık CoinMarketCap sıralaması #306, piyasa değeri ₺867.526.672 TRY. Dolaşımdaki arz 141.945.131 RNDR coin ve maksimum seviyede. 536.870.912 RNDR coin.

RNDR COİN NEDİR?

RenderToken (RNDR), GPU bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyan sanatçıları ve stüdyoları, GPU yeteneklerini kiralamak isteyen madencilik ortaklarıyla birleştirmeyi amaçlayan, Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiş dağıtılmış bir GPU işleme ağıdır. OTOY, inc. Tarafından 2009 yılında tasarlandı. CEO Jules Urbach ve 2017'de başlatılan RNDR, aynı yılın Ekim ayında ilk halka açık token satışını gerçekleştirdi, ardından Ocak 2018 - Mayıs 2018 arasında süren özel bir satış dönemi izledi ve burada toplam 117.843.239 RNDR, 1 RNDR fiyatıyla satıldı. = 0,25 USD jeton eşdeğeri. Özel satış döneminde, ilk benimseyenler, 27 Nisan 2020'deki halka açık lansmanına kadar beta düğüm operatörlerinin ve sanatçılarının RNDR ekibiyle ağın oluşturulması ve test edilmesinde işbirliği içinde çalıştığı RNDR Beta Testnet'e dahil edildi.

RNDR nasıl çalışır?

RNDR, ağdaki sanatçılar tarafından GPU sağlayıcılarından (düğüm operatörleri) GPU hesaplama gücü alışverişi yapmak için kullanılan bir ERC-20 yardımcı program belirtecidir. RNDR, ödeme dağıtımı ve sanat yayınından önce tüm sanatın başarıyla işlendiğini doğrulamak için bir kombinasyon manuel ve otomatik çalışma kanıtı sistemi veya bu durumda işleme kanıtı kullanır. Ethereum blok zincirinin doğal güvenlik özelliklerinden yararlanılarak, tescilli varlıklar yüklendikten sonra karma hale getirilir ve işleme için parça parça düğümlere gönderilir. Tüm RNDR ödemeleri, işleme sırasında emanet olarak saklanır ve başarılı çalışmanın görevlendiren sanatçısı tarafından manuel doğrulamanın ardından düğüm operatörlerine bırakılır. Her iki kullanıcı bazında da kötü niyetli oyuncuları önlemek için, ödeme başarıyla yapılana kadar ağda oluşturulan tüm varlıklar filigranlanır,

RNDR hakkında

Ana şirket OTOY tarafından desteklenen RNDR ekibi, dünyanın her yerinden ekip üyeleriyle birlikte Los Angeles'ta yerleşiktir. RNDr danışma kurulu var böyle Ari Emanuel (Kurucu ve Co-CEO'su WME), JJ Abrams (Başkan ve CEO, Bad Robot Productions) ve Brendan Eich (Kurucu ve CEO'su Cesur Yazılım ve BAT) olarak övünür endüstri liderleri, hepsi hem kripto para birimi topluluklarına hem de Hollywood stüdyo yapım boru hatlarına hitap eden bir sistem oluşturma arasındaki boşluğu doldurmak için çeşitli kapasitelerde RNDR'yi tavsiye etti.