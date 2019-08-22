Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı!

Çaykur Rizespor'da forma giyen Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un futbol topunu düşürmeden elbisesini çıkardığı video

22.08.2019 15:58
Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı!

Çaykur Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'uneşi Irina Moroziuk'un futbol topunu topuklu ayakkabı ile boynunun üzerine fırlattıktan sonra topu düşürmeden elbisesi çıkardığı video kısa sürede sosyla medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Kıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Irina'nın topu yere düşürmeden elbisesi çıkarma becerisi ile takipçilerin büyük takdirini topladı. Irina Moroziuk'in Instagram'da 27 bin takipçisi bulunuyor.

Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı!
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