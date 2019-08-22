Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı!

22.08.2019 15:58

Çaykur Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'uneşi Irina Moroziuk'un futbol topunu topuklu ayakkabı ile boynunun üzerine fırlattıktan sonra topu düşürmeden elbisesi çıkardığı video kısa sürede sosyla medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Kıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Irina'nın topu yere düşürmeden elbisesi çıkarma becerisi ile takipçilerin büyük takdirini topladı. Irina Moroziuk'in Instagram'da 27 bin takipçisi bulunuyor.