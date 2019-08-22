Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı!
Çaykur Rizespor'da forma giyen Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un futbol topunu düşürmeden elbisesini çıkardığı video
Çaykur Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'uneşi Irina Moroziuk'un futbol topunu topuklu ayakkabı ile boynunun üzerine fırlattıktan sonra topu düşürmeden elbisesi çıkardığı video kısa sürede sosyla medyada yayıldı.
SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR
Kıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Irina'nın topu yere düşürmeden elbisesi çıkarma becerisi ile takipçilerin büyük takdirini topladı. Irina Moroziuk'in Instagram'da 27 bin takipçisi bulunuyor.