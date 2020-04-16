SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı - Spor
Çaykur Rizespor, Instagram, Rizespor, Spor

Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı

Çaykur Rizespor'da oynayan Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde evde kal paylaşımıyla sınırları zorlayan Irina şimdi de sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı.

16.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı

Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irına Moroziuk, yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rizespor forması giyen Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, evde kal paylaşımıyla sınırları zorlamıştı. Estetik bir hareket yapmak yerine tuvalet kağıdı rulosunu saran ateşli fenomen, ardından kalçasıyla tuvalet kağıdına vurmuştu.

Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı

165 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

İrina Moroziuk bu kez de sosyal medya hesabından soyunduğu anları paylaştı. Bu paylaşım büyük beğeni aldı. İrina'nın Instagram'da 165 bin takipçisi bulunuyor.

Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Abdülkadir Ömür'ün hedefi Barcelona Spor
Abdülkadir Ömür'ün hedefi Barcelona
G.Saray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao'ya yeni teklif Spor
G.Saray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao'ya yeni teklif
Eto'o, koronadan etkilenen 100 bin kişiye yardımda bulunacak Spor
Eto'o, koronadan etkilenen 100 bin kişiye yardımda bulunacak
Dorukhan'ın takımdan ayrıldığı iddialarına, Beşiktaş'tan yanıt geldi Spor
Dorukhan'ın takımdan ayrıldığı iddialarına, Beşiktaş'tan yanıt geldi
Roma'nın rakibinden, Cengiz Ünder'e teklif! Takas seçeneği de devrede Spor
Roma'nın rakibinden, Cengiz Ünder'e teklif! Takas seçeneği de devrede
Beşiktaş'ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı Spor
Beşiktaş'ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz
Yolanthe, G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı
Yolanthe, G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Fenerbahçe'nin koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri için hazırladığı yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri için hazırladığı yardım kolileri sahiplerine...
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Özgür Özel Özlem Zengin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ebru Polat Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Ronaldinho Basketbolcu Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Nisan Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 21:57:40. #1.14#
title