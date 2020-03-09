Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, şampiyonluğun favorisi Sivasspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi NTV'deki Yüzde Yüz Futbol programında Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Şampiyonluğun favorisinin Trabzonspor olduğunu söyleyen Dilmen, Galatasaray'ın son 9 haftada 25 puan almasının abartı olduğunu ifade etti.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri;

Maçtan önce insanlara sorsak, çok kişi 2-2'yi bilirdi. Son dakikalar, yorgun iki boksörün maçı gibi oldu. Hani boksörler son anda yorulur ve risk almazlar ya, aynı öyleydi. Fatih Terim ve Galatasaray'ı, Rıza Çalımbay ve Sivasspor'u kutlamak lazım. Güzel ve sert bir maç oldu.

"MAÇI İYİ YÖNETTİ"

Orta hakem Mete Kalkavan ve Var Hakemi Atilla Karaoğlan iyi bir maç yönetti. Michael Seri'ye penaltıdan neden ikinci sarı çıkmadığı konuşuluyor ama faul yapmak istemedi. Emre Kılınç ile Marcelo Saracchi'nin pozisyonu da konuşuluyor, 'Sarachhi'ye kırmızı çıkar mıydı?' diye. Orada faulü önce çalsa bunlar olmazdı. Ancak hakemin konuşulacağı bir maç olmadı.

"ONYEKURU'YA KİM SÖYLEMİŞ?"

Henry Onyekuru'ya hangi Sivassporlu oyuncu penaltı değil demiş? İzlemiş mi pozisyonu? O pozisyonda VAR ile penaltı verilebilir ama hakemin göremeyeceği bir pozisyon. VAR sistemi olmasaydı, 'Nasıl penaltıyı vermedin kardeşim?' demezdim. Biz de 3-4 tekrarda gördük.

"SEZON SONU MUTLU OLABİLİRLER"

1 puanı aslında Fatih Terim de Rıza Çalımbay da istemedi. İki hoca da 1 puandan mutsuz ama sezon sonu mutlu olabilirler. Sergen Yalçın üç hafta önce 'Seneyi düşünüyoruz' diyordu ama Galatasaray'ı yenerlerse, fark 3 puana düşecek.

"MIKE TYSON GİBİ BAŞLADILAR"

Sivasspor, Mike Tyson gibi giriş yaptı. İnanılmaz bir coşku, korkunç bir baskı ve motivasyon, sonunda da gol geldi. Sivasspor öne geçti ama o gol, Galatasaray'a yaradı. Sivasspor bu baskını devam ettiremedi. Galatasaray tecrübeli takım, Kadıköy'de de geriye düştü ve sonrasında oyuna hükmetti.

"9 HAFTADA 25 PUAN DA ABARTI"

Galatasaray siyah-beyaz kadar farklı bir görüntü çiziyor. Radamel Falcao goller atıyor ama ilk yarıda da bu oyuncular vardı. Yuto Nagatomo, Marcelo Saracchi'den daha iyi gibi geliyor bana. Galatasaray ilk yarı 16 haftada 24 puan almış, son 9 haftada 25 puan almış. Hoca aynı, oyuncular aynı, sadece Falcao biraz kımıldamış. Bir de Nagatomo yerine Saracchi, Babel yerine Onyekuru geldi. Galatasaray'ın ilk yarıda kaybettiği puanlar abartıydı ama bu son 9 haftası da abartı.

"TERİM OLMASA, GÖNDERİLİRDİ"

Fatih Terim 24 puanda kaldıktan sonra 'Oyuncu alacağız, düzeleceğiz' dedi. Bunu her hoca yapamaz. Bunu Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Ünal Karaman diyemezdi, 'Güle güle' derlerdi.

"DERBİ DURUMU BELİRLER"

Haftaya Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerse zirvede şampiyonluk yarışındaki takım sayısı 5'e çıkar. Galatasaray kazanır ya da berabere biterse, yarış 4 takım arasında kalır. Trabzonspor'un gelecek hafta iki maçı var, kritik bir hafta olacak.

"GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'I SÖYLÜYORLAR"

Trabzonspor'un sayılmayan golünden önce %51 faul gibi geldi bana. Pozisyon gri. Fenerbahçe sırasını savdı, şimdi Trabzonspor konuşuyor, sonra başkası konuşacak. Trabzonspor'un açıklaması aşırı sert. Göksel Gümüşdağ'ı söylüyorlar ama isim vermiyorlar. Geçen hafta da Ahmet Ağaoğlu bir şey dedi, 'Rıdvan Dilmen'e söylüyor' dediler. Ancak Ahmet Ağaoğlu aradı ve 'Sana bir şey demedim hocam' diye belirtti. Neden kimse isim vermiyor? Limit artışını kim istedi, herkes biliyor ama kimse isim vermiyor. Geçen sene Abdurrahim Albayrak'ın 'Kimi şampiyon yapacaklarsa söylesinler' dediğini herkes biliyor. Ancak çıkıp söylesinler, isim versinler.

Trabzonspor şampiyonluğu favorisi, şampiyon olurlarsa helal olsun. Beşiktaş'a karşı kötü oynuyorsun Gaziantep FK'ya takılıyorsun ve son haftalarda oyun olarak sıkıntıların var, bir maçta hakem hata yapınca hemen yakınmayacaksınız. Hakem tabii ki hata yapmayacak ama açıklamayı çok sert buluyorum.