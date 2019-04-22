Rıdvan Dilmen, Şampiyonluk Yarışındaki Favorisini Açıkladı!

Beşiktaş, 29. haftanın kapanış maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, zorlu mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, "Her gole saygı duymak lazım. Burak Yılmaz şahane bir vuruşla, özgüvenle takımına 3 puan kazandırdı." dedi.

"SAHANIN EN İYİSİ GÖKHAN'DI"

Ünlü yorumcu, "Beşiktaş havlu atmak üzereyken Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşması sonrası kafa karışıklığı ortadan kalktı. Şimdi daha rahat. Takım da herkesi yanıltıp 5'te 5 yaptı. Sahanın en iyisi 70 dakikalık bölümde Gökhan'dı. Maçın geri kalanında ise Atiba ve Ljajic'ti. Trabzonspor'un da takip ettiği bir maçtı. Onların da 3. olma şansları devam ediyor." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ"

Dilmen, "Fikret Orman, 4 ay önce Burak ile anlaşmış ancak sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle endişe etmişlerdi. Sosyal medyayı dikkate almayarak doğru yaptılar. Taraftar da performansından sonra Burak'ı sahiplendi. Doğru olan buydu. Şampiyonluk noktasında hala ibre Başakşehir'den yana ama hiç hesapta olmayan Beşiktaş da devreye girdi. Yorucu maçlar oynadılar aslında, hem de teknik direktörünün Haziran'da olmayacağını bilerek buralara kadar geldiler." ifadelerini kullandı.