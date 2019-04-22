Rıdvan Dilmen, Şampiyonluk Yarışındaki Favorisini Açıkladı!
Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, "Şampiyonluk noktasında hala ibre Başakşehir'den yana ama hiç hesapta olmayan Beşiktaş da devreye girdi." dedi.
Beşiktaş, 29. haftanın kapanış maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, zorlu mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, "Her gole saygı duymak lazım. Burak Yılmaz şahane bir vuruşla, özgüvenle takımına 3 puan kazandırdı." dedi.
"SAHANIN EN İYİSİ GÖKHAN'DI"
Ünlü yorumcu, "Beşiktaş havlu atmak üzereyken Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşması sonrası kafa karışıklığı ortadan kalktı. Şimdi daha rahat. Takım da herkesi yanıltıp 5'te 5 yaptı. Sahanın en iyisi 70 dakikalık bölümde Gökhan'dı. Maçın geri kalanında ise Atiba ve Ljajic'ti. Trabzonspor'un da takip ettiği bir maçtı. Onların da 3. olma şansları devam ediyor." diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ"
Dilmen, "Fikret Orman, 4 ay önce Burak ile anlaşmış ancak sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle endişe etmişlerdi. Sosyal medyayı dikkate almayarak doğru yaptılar. Taraftar da performansından sonra Burak'ı sahiplendi. Doğru olan buydu. Şampiyonluk noktasında hala ibre Başakşehir'den yana ama hiç hesapta olmayan Beşiktaş da devreye girdi. Yorucu maçlar oynadılar aslında, hem de teknik direktörünün Haziran'da olmayacağını bilerek buralara kadar geldiler." ifadelerini kullandı.
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Gecen hafta gs fb maçında faulden gol verilmese lig gs nin di. Bugun bjk nin 2.golunde ofsayt var kaldırmadı faul verdi. Ligi gs almasin uzasin yaris diye bir caba var.Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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Aziz Yıldırım Fenerin başına gelecek, Fener şampiyon olacak. 2010-2012 de yaptıkları gibi. !!!!!Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Hep çuvallıyorsun rıdvan sana hala para ödemeleri tuhaf ....!Cevap Yaz 24 7 Yayından Kaldır
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Bjk nin 2.golu oncesi ofsayt var skandal. Skandal. Yazik.Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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RIDVAN ne söylerse tersi çıkarCevap Yaz 15 5 Yayından Kaldır