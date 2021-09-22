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Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında görmeyen Rıdvan Dilmen, Nelsson transferini eleştirdi

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Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında görmeyen Rıdvan Dilmen, Nelsson transferini eleştirdi

Galatasaray'ın Kayserispor'a 3-0 yenildiği maçı Rıdvan Dilmen yorumladı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk havasını vermediğini belirten Dilmen, "Galatasaray, 'Şampiyonluk yarışında yokum' mesajı verdi" dedi. Ünlü yorumcu sarı-kırmızılıların transfer politikasını da eleştirirken, "Türkiye Ligi'nde en çok bonservis veren kulüp Galatasaray. Nelsson doğru transfer değil. Bu kadar para yatırdıysan takımın şampiyonluğa oynaması lazım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Kayserispor'a da mağlup olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk havasında olmadığını söyledi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"BU KADAR PARA YATIRDIYSAN TAKIMIN ŞAMPİYONLUĞA OYNAMASI LAZIM"

"40 haftalık periyotta, kupa, Avrupa falan 55 maç varken rotasyonu ilk 6 haftada yiyemezsiniz. Muhammed Mustafa'ya acayip kafaya çıkıyor, 20 milyon, 30 milyon derken bir anda bir şeyler oldu. Feghouli 2-3 yıldır gitti mi, kaldı mı, fedakarlık yapsın, gitsin falan bunlarla geçti. Kontratı da var ve uzatılma ihtimali sıfır. Ya sil, at ya da oynat. Galatasaray, 'Şampiyonluk yarışında yokum' mesajı verdi. Türkiye Ligi'nde en çok bonservis veren kulüp Galatasaray. Nelsson doğru transfer değil. Bu kadar para yatırdıysan takımın şampiyonluğa oynaması lazım. Galatasaray kulübü ve teknik direktörü bana şampiyonluk havası vermedi."

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