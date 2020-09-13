Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından gündem değerlendirmelerinde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Jailson'u 4,5-5 milyon euro civarı bir bonservis bedeliyle satacağını söyledi.

13.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:06

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den kısa süre içinde bir ayrılık yaşandığını söyledi. Fenerbahçe efsanesi, sarı-lacivertlilerin Jailson'un önemli bir bedelle göndermek üzere olduğunu kaydetti.

NTV'de konuşan Dilmen, "Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, Jailson'u 4,5-5 milyon euro civarında bir paraya satacak, öyle bir duyum aldım. Bu önemli bir kazançtır böyle bir dönemde" dedi.

"FREY'E DE KULÜP BAKILIYOR"

Forvet transferi olacağını da kaydeden yorumcu, "Mutlaka transfer yapılacaktır, ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Frey'e de kulüp bakılıyor ama öyle bir sezon geçiriyoruz ki, 40 maçlık periyotta ucuza falan vereceğine kulübede dursun" ifadelerini kullandı.

2018'den beri Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu, 4 milyon euro bonservis bedeliyle Gremio'dan transfer edilmişti.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak
Haber Yorumları (1)
SAMSUNLU: Türk futbolunun mafyası bu herif. Reisi ile birlikte istediğini yapıyor.
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