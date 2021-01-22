Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey?
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Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey?

22.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:16

Beşiktaş'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından konuşan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olmasını yönetimin başarısı olduğunu söyleyip yapılan transferler nedeniyle Fatih Terim'i eleştirirken Sergen Yalçın'dan örnek verdi ve Beşiktaş'ı övdü.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ardından yaptığı değerlendirme Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer isteğini eleştirdi ve 2,5 yıldır alınan 41 futbolcuya vurgu yaptı.

NTV'de konuşan Dilmen, Fatih Terim ve Erol Bulut'un istediği transferlerin yapıldığını ancak Sergen Yalçın'ın transfer konusunda istediklerinin olmamasına rağmen başarılı bir yapı oluşturduğunu belirtti.

"SERGEN HOCA NE YAPSIN?"

Ünlü yorumcu değerlendirmesinde, "O kadar oyuncuların problemine rağmen hala şampiyonluk yarışındaysa ve kulüben hala iyiyse yönetimin başarısıdır diye düşünüyorum Galatasaray'da. Fatih Terim, 2,5 yıldır burada ve 41 oyuncu almış. Daha ne yapsın yönetim? 141 tane mi oyuncu alsın? Marcao, Emre, Diagne'yi sen aldın hocam ve olan Belhanda, Feghouli iş de yapıyor.Adaletli olmak lazım. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli Ali Koç da en az o kadar oyuncu almıştır. Erol Hoca'nın da istedikleri geliyor. Sergen Hoca ne yapsın ağabey? Rıdvan diye bir çocuğu çıkartıyor, Ersin'le oynuyor, Aboubakar'ı kiraladılar, problemli Vida ile oynadı" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey?
Haber Yorumları (5)
TOSUNPAŞA: Rıdvan efendi sen kendi işini yap kimler ne kadar transfer yaptı ortada hale yapıyorlar almanların coffiğinide getirip türk futboluna katkı sağlayacakmış senin sergenin ne başarısı varki imparatorla kıyaslıyorsun
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MS: gs nin kaç transfer yaptığını bilyorsun fener kaç transfer yapmış onuda yaz yiyorsa
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1234: fenerlilerin saha dışı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor, insanda biraz terbiye olur bu adam 41 transfer yaptı ama 2 şampiyonluk ve 5 kupa kazandı 3 senede peki 3 yılda 50 transfer yapan takımlar ne yaptı senelerdir galatasarayın başarılarını medya önünde değersizleştirme operasyonları algıları yapılıyor, 20 yılda 3 şampiyonluğu olan beşiktaş 7 senedir şampiyon olamayan 6 senedir kupa kazanamayan fenerbahçe galatasaraydan üstün gösteriliyor biraz durun artık da futbol gelişsin
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