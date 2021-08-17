Rıdvan Dilmen'den olay Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli

Deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Marcao'nun Kerem'e saldırmasına farklı bir yorum getirdi. Dilmen, "Melo ve Riera kavgası saha içinde olmadı diye meşru mudur? Bir fark yok. Asalım, keselim hemen konuşuyoruz. Duygusal bakmamalıyız. Bence Marcao kadro dışı kalmamalıdır. Ama bir teklif gelirse de hemen satın" dedi.