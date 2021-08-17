Rıdvan Dilmen'den olay Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıdvan Dilmen'den olay Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli

Haberler.com - Haberler | Spor

Deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Marcao'nun Kerem'e saldırmasına farklı bir yorum getirdi. Dilmen, "Melo ve Riera kavgası saha içinde olmadı diye meşru mudur? Bir fark yok. Asalım, keselim hemen konuşuyoruz. Duygusal bakmamalıyız. Bence Marcao kadro dışı kalmamalıdır. Ama bir teklif gelirse de hemen satın" dedi.

Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e saldırması gündemi salladı. Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalar, bu olayın gölgesinde kaldı. Yorumcuların çoğunluğu Marcao'nun sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini savunuyor. Rıdvan Dilmen ise başka pencereden olayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den olay Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmelidir

"TEKLİF VARSA DEĞERLENDİRİN"

Rıdvan Dilmen, "Marcao için 15 milyon eurolar yazılıyor. Bu olay yaşandığında benim de canım yandı. Ama Melo-Riera kavgası da çözüldü. O olay ekranların önünde olmadı diye normal mi? Gerekli ceza verilmelidir, kadro dışı bırakılmamalıdır. Ama teklif varsa da hemen satılmalı" yorumunda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den olay Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli
Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
Giresunspor-Galatasaray maçına damga vuran kavgada Fatih Terim safını belli etti: Kerem bizim kıymetlimiz
Giresunspor-Galatasaray maçına damga vuran kavgada Fatih Terim safını belli etti: Kerem bizim kıymetlimiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Işın Karaca Hande Erçel Hande Yener
Spor Mustafa Er Fatih Terim Alex Teixeira Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rıdvan Dilmen'den olay Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:25:30. #1.14#

title