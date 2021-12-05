Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mesut Özil tespiti: Real Madrid'de bile bu kadar değildi
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertli takımın 1-0 önde kapadığı ilk yarıyı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Mesut'tan övgüyle bahsetti. Dilmen yaptığı açıklamada, "Mesut'un bireysel kuvveti gelişiyor. Omuz omuza pozisyonlarda Real Madrid'de bile bu kadar diri değildi" dedi.
Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u yenerek çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. TRT Spor ekranlarında ilk 45 dakikayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'le ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu.
"ARTIK DAHA TEMASLI OYNUYOR VE MAĞLUP OLMUYOR"
Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Mesut'un bireysel kuvveti gelişiyor. Omuz omuza pozisyonlarda Real Madrid'de bile bu kadar diri değildi. Artık daha temaslı oynuyor ve mağlup olmuyor." dedi.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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