Rıdvan Dilmen, Altay maçında harikalar yaratan Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı: Hayran oldum
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Rıdvan Dilmen, Altay maçında harikalar yaratan Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı: Hayran oldum

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla maça damga vurdu. Genç yıldız gol ve asist katkısı sağlayarak skora doğrudan katkı verdi. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de maçın ardından yaptığı değerlendirmelerde Ferdi'ye övgüler yağdırdı. Dilmen, "Helsinki maçında ben Ferdi'ye hayran oldum. Temposuna baktım, biraz daha tecrübe kazanmış, oturmuş biraz daha" dedi.

TRT Spor ekranların yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-0 yendiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı. Dilmen, genç futbolcudan övgüyle bahsederken bunun Pereira'nın başarısı olduğunu belirtti.

"ONUN İÇİN BÜYÜK KAZANÇ"

Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'nun performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Helsinki maçında ben Ferdi'ye hayran oldum. Temposuna baktım, biraz daha tecrübe kazanmış, oturmuş biraz daha. Yarın öbür gün Fenerbahçe skor yakaladığı zaman Osayi'nin olduğu bölgeye de koyarsınız, hatta sol öne de koyarsınız. Onun için büyük bir kazanç. Bu da her ne olursa olsun Pereira'nın ciddi bir başarısıdır" dedi.

Rıdvan Dilmen, Altay maçında harikalar yaratan Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı: Hayran oldum
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Ali Gülhan
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Rıdvan Dilmen, Altay maçında harikalar yaratan Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı: Hayran oldum - Haberler Spor
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