Retro ne zaman bitiyor 2021? Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? İşte retrolarda son durum

Merkür retrosu yine gündemimizde ilk sıralarda yer alıyor. Retro ne zaman bitiyor 2021? Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? soruları merak edilmeye devam ediyor. En genel tanımıyla bir gezegenin geri hareketleri sonucu oluşan olaylara "Retro" denmektedir. İşte retrolarda son durum

Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil eder. Merkür'ün retro hareketinde zaman kavramı yavaşlayacak. Adını mitolojide Roma'nın haberci tanrısı Hermes, nam-ı diğer Merkür'den alan, aklı, iletişimi, ifade ve düşünce gücünü simgeleyen gezegen geri gittiğinde başlayan Merkür Retrosu bitişi için geri sayım başladı. İşte, 2021 retrolarında son durum...

RETRO NE ZAMAN BİTİYOR 2021?

29 Mayıs – 22 Haziran arası: Merkür İkizler burcunda geri hareket edecek. Özellikle bu dönem, cep telefonları, kullandığınız her türlü teknolojik ve elektronik aletler, kuryeler, her türlü gönderiler, datalar, bilgisayarlar, seyahatler, biletler, eğitim ve sınavla ilgili konularda gecikme ve problemlere dikkat etmek gerek.

İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür'ün bugün başlayan geri hareketi 24 Haziran'a kadar devam edecek. Merkür yıl boyunca dört ayda bir geri gider ve bu retro üç hafta sürer. Tabii bu gerilemeden önce bir yavaşlar ve geri hareketine öyle başlar; benzer şekilde ileri gitmek için de önce yavaşlar, sonra ileri hareketine başlar. Aslına bakarsanız geri gitme olayı tamamen bir göz yanılsaması... Merkür bu süreçte sadece yavaşlıyor ama Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor. Bu geri gitme, yani retro sürecinde Merkür'ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar, verimsizlik, istediğin sonucu elde edememe gibi etkiler ortaya çıkar.

Merkür bu defa İkizler burcunda geri hareket edecek. Bu bizim için önemli çünkü Merkür, İkizler burcunu yönetir ve yönettiği yerde yapacağı geri hareket daha hissedilir olacaktır. Merkür geri gittiği süreçte iletişim konularında ciddi sorunlar ve karışıklıklar ortaya çıkarır. Bu nedenle yeni işlere ve projelere başlamak için iyi bir dönem değildir çünkü verim elde edilemez veya sonuca ulaşılamaz. Yine hayatımızın akışını değiştirecek kararlar almak için de uygun bir zaman değil çünkü objektif olmak ve doğru karar vermek mümkün olmayabilir.