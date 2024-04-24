Astrolojide dolunaylar, genellikle duygusal yoğunluğun ve enerjinin yüksek olduğu zamanlar olarak kabul edilir. Dolunaylar, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geldiği ve Ay'ın tamamen aydınlandığı zamanlardır. 24 Nisan Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 24 Nisan burç yorumları nedir?

AKREP DOLUNAYI NE ZAMAN?

Akrep dolunayı 24 Nisan 01:42'de Akrep burcunun 4. derecesinde gerçekleşecek. İstanbul'a göre açılan haritada 8. ev alanında gerçekleşiyor. Bu durum, vergiler, borçlar ve ödemelerle ilgili bir evdir. Bu dolunayla birlikte vergilerle ilgili artış ve yeni vergilerin olması söz konusudur. Akrep dolunayı sebebiyle borçlanmalar da artacaktır.

KOÇ BURCU

Dolunayla birlikte bir operasyon geçirme durumunuz varsa bununla ilgili bir netleşme olacaktır. Aynı zamanda, kredi veya mirasla ilgili bir başvurunuz varsa bunlar sonuçlanmaya başlayacaktır. Dolunay sizi biraz zorlayabilir beklediğiniz sonuçlar gelmeyebilir. Bu nedenle, daha kontrollü hareket etmeniz gerekebilir. Dolunay sonrasında elinize sürpriz paralar geçebilir.

BOĞA BURCU

Evlilik ve ortaklıklarla ilgili belirsizlikler netleşecektir. Bekarsanız veya bir süredir ilişkiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Ortaklık işleriniz varsa da bu konularla ilgili harekete geçebilir veya sorunlu bir ortağınız varsa işi sonlandırabilirsiniz. Bu dolunayla birlikte, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Bu dolunay 6. Ev alanında gerçekleşeceği için sağlığınızla ilgili tetkikler yaptırdıysanız sonuçlarını alabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa onun sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu dolunay size küçük problemler çıkarabilir. Ektiklerinizi biçme süreciniz başladığı için emekleriniz karşılığını alabileceksiniz.

YENGEÇ BURCU

Aşk hayatınızda bir gelişme yaşanabilir. İlişkiniz varsa ciddi bir yola girebilirsiniz. Bu dolunay sizi destekleyici nitelikte bu nedenle, spora başlayabilir kendinize daha iyi bakabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirme konusunda da sizi destekleyici bir etki geliyor.

ASLAN BURCU

Bu dolunay 4. Ev alanında gerçekleşiyor. Evinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Evinizi tadilat ettirebilir veya taşınabilirsiniz. Dolunay sizi zorlayabilir, bazı durumlarda mecburi adımlar atmak zorunda kalabilirsiniz. Jüpiter- Uranüs kavuşumu sizin için ani değişikliklere sebep olabilir.

BAŞAK BURCU

Dolunayla birlikte yakın çevre ilişkileriniz artacaktır. Kardeşlerinizle ilgili konular netleşebilir. Jüpiter- Uranüs kavuşumu da sizi 9. Ev kavuşumuyla etkileyecek. Bu durum, hayatınızda güzel gelişmeler olacağına işarettir.

TERAZİ BURCU

İş hayatınızda gelişmeler yaşanacak. Maaş beklentiniz, işten çıkma durumunuz gibi belirsizlikler değişecektir. Kendi değerinizi fark etmek için bu dolunay iyi bir fırsat olacak. Sürpriz bir yerden ek bir para gelebilir.

AKREP BURCU

Dolunay burcunuzda gerçekleştiği için en büyük etkiyi siz alacaksınız. Artık kararsızlıkları bir kenara bırakıp daha net adımlar atmaya başlayacaksınız. Evlilik ve ortaklıklarla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hiç ummadığınız anda evlilik teklifi alabilirsiniz.

YAY BURCU

Dolunay kapalı alanlar evinde gerçekleşiyor. Bu durum, ektiklerimizi biçme evresidir. Geçmişe dair sorgulamalar yapabilirsiniz. Hatalı davranışlarınızla ilgili kendinizle yüzleşebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Dolunayla birlikte bir hayalinizi gerçekleştirmeniz mümkün olabilir. Aşk, çocuk, hobi veya işle ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Sizin için verimli bir 15 gün olabilir.

KOVA BURCU

Bu dolunaydan en çok etkilenecek burçlardan biri de sizsiniz. Kısa vadeli hedeflerinizle ilgili bir takım belirsizlikler netleşecektir. Bu dolunay biraz sizi zorlayabilir fakat sonuç olarak karar vermeniz açısından iyi bir fırsat olacaktır.

BALIK BURCU

Dolunay 9. Ev alanınızda gerçekleşiyor. Devam eden bir davanız varsa sizin lehinize sonuçlanabilir. Sizi destekleyen güzel bir dolunay enerjisi var. Eşinizin ailesiyle sorunlarınız varsa sorunları çözmek için iyi bir fırsat olabilir. Sürpriz bir şekilde araba alma durumunuz olabilir.