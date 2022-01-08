Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı geliyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Hırvat hoca Slaven Bilic, Çin'den resmen ayrıldı. Beijing Guoan, Bilic'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrılığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin hocası belli olmak üzere. Uzun süredir Sarı-Lacivertliler'in gündemine yer alan Slaven Bilic'te sıcak gelişmeler yaşanıyor.
RESMEN AYRILDI
Beijing Guoan, teknik direktör Slaven Bilic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞTI
Slaven Bilic, ülkemizde 2013-15 arasında Beşiktaş'ı çalıştırdı. Hırvat hoca, üst üste şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar yakalayan Beşiktaş kadrosunun ve oynadığı futbolun mimarı olarak gösteriliyor.
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