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Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı geliyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hırvat hoca Slaven Bilic, Çin'den resmen ayrıldı. Beijing Guoan, Bilic'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrılığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin hocası belli olmak üzere. Uzun süredir Sarı-Lacivertliler'in gündemine yer alan Slaven Bilic'te sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı geliyor

RESMEN AYRILDI

Beijing Guoan, teknik direktör Slaven Bilic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı geliyor

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞTI

Slaven Bilic, ülkemizde 2013-15 arasında Beşiktaş'ı çalıştırdı. Hırvat hoca, üst üste şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar yakalayan Beşiktaş kadrosunun ve oynadığı futbolun mimarı olarak gösteriliyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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