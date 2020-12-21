Reha Erginer: "Maçın hakeminden hiç memnun değilim"

0 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından hakem Emre Malok'un yönetiminden memnun olmadığını söyledi.

Samsunspor deplasmanından eli boş dönen Boluspor'da Teknik Direktör Reha Erginer maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Birçok pozisyondan yararlanamadıklarını ifade eden Erginer, maçın hakemine yüklendi.

"Maçın hakeminden hiç memnun değilim"

Gol atmak için ellerinden gelini yaptıklarını dile getiren Reha Erginer, "Genel anlamda maç oyun içinde 2 takımada gidip geldi. Maç zaman zaman Samsunspor'un zaman zaman da bizim üstünlüğümüzde geçti. İlk yarıda belli bir bölümde fazla geri çekildik. Ondan sonra oyunu dengeleyerek, üstünlüğü ele aldık. Deplasmanda birçok pozisyona girdik. Son vuruşlarda çok etkili değildik. Geçen hafta oynadığımız maçın bir benzeri oldu. Ekstra olarak 2. yarıda fazla risk aldık. Dolayısıyla da rakibe de pozisyon verdik. 2. golü de yiyebilirdik ama o riski de almak zorundaydık. Maçı çevirecek pozisyonlarımız oldu ama deplasmanda bu kadar çok pozisyona girip de gol atamazsanız, bir de gol yerseniz, mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Çok fazla hakemleri eleştirmem. Hakemlerden daha standart kararlar bekliyoruz. Bugünkü maçın hakeminden hiç memnun değilim. Kritik 1-2 pozisyon var. Kamuoyunun taktirine bırakıyorum. VAR sisteminin TFF 1. Lig'de de olması lazım" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı