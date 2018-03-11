Reengen Müşterisi Odeabank, Deneyimlerini Aktardı

Odeabank Müdür Yardımcısı Zafer Şener, Odeabank'ın Reengen müşterisi olması ile ilgili deneyimlerini Wise TV'ye aktardı.

Odeabank'ın genel müdürlük binalarında bulunan cihazlardan nasıl enerji üretimi yapılacağı, yaşanan algıların nasıl yönetileceği ve bunları uzaktan izleme ile alakalı Reengen'le bir çalışma yaptıklarını belirten Şener, teknolojinin gelişimine bakıldığında bütün cihazların bir veri verdiğini ve Reengen ile birlikte sabit bir lokasyondan ve tek bir merkezden bu verileri izleyebilmeyi sağladıklarını ifade etti.