Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum

16.10.2019 15:13

Fransa maçında Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra yapılan 'asker selamı' sonrasında UEFA soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili AK Parti grup toplantısında açıklama yaptı. Recep Tayyip Erdoğan,"UEFA'nın yaptığını şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Griezmann'ın Macron'a verdiği selam var, ona bir şey verdiler mi? Milli takımın bir milli bakışı var. Bu bakışı da seyircileriyle paylaşıyor. Ben buradan ciddi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktayı gelmiş bir takıma herhangi bir yaklaşım olmaz" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Fransa'dan dün sabah Milli Takım'la Türkiye'ye dönmek üzere olan Başkan Nihat Özdemir konuştu. UEFA'nın Türk Milli Takımı'nın gol sevinçlerinde asker selamı yapmasıyla ilgili soruşturma açtığı bilgisi geldi. Dünya basınında da bu konuda Türkiye'ye ağır cezalar verilmesi için yoğun bir baskı var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise her duruma karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Nihat Özdemir, şu özel açıklamaları yaptı:

"BİZİ SEVMEYENLER SÜREKLİ KAŞIDI"

"Bir şeyler söyleniyor ama bu maça çıkmadan evvel bir şey yoktu. Daha sonra yazı geldiği belirtildi. Bizi sevmeyenler böyle bir soruşturma olması için sürekli kaşıdı. Ama bir şey çıkmaz. Benim görüşüm böyle. Yürüdük çünkü, yürüyünce böyle yapacaklar. Ama biz devam edeceğiz. İyi olacak inşallah. Türkiye'nin duası bizimle. Türkiye'nin duasını istiyoruz. Bizlere dua etsinler."