Real Madrid, Osasuna deplasmanından 3 puanla döndü

09.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:13

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım 14. dakikada Unai Garcia ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, art arda Isco (Dk. 33) ve Sergio Ramos (Dk. 38) ile bulduğu gollerle skoru lehine çevirerek, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı, Osasuna'nın beraberlik arayışlarına defansta iyi karşılık veren eflatun- beyazlılar 85. dakikada Lucas Vazquez ile farkı ikiye çıkardı.

SON SÖZÜ JOVIC SÖYLEDİ

Maçta 90+2. dakikada Luka Jovic ile bir kez daha rakip ağları havalandıran Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu skorla puanını 52'ye çıkaran Real Madrid, 1 maçı eksik Barcelona'nın (46) önünde haftayı lider kapatmayı garantiledi. Osasuna ise 28 puanda kaldı.

"RAMOS ÖL" TEZAHÜRATI

Diğer yandan, Osasunalı taraftarlar, attığı gol sonrasında Real Madrid kaptanı Sergio Ramos aleyhine "Ramos öl" şeklinde tezahürat yaparak, futbolcuya doğru tribünden çakmak fırlattı.

Bu arada, takımdan ayrılmak istediği gerekçesiyle Real Madrid'de sezon başından beri tartışma konusu olan Gareth Bale, 4 maç sonra kadroya alınarak ilk 11'de sahaya çıktı.

HAZARD KADROYA ALINMADI

Real Madrid'de son olarak 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e karşı oynayan ve uzun süren sakatlıktan çıkarak bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayan Eden Hazard ise henüz tam hazır olmadığı için kadroya alınmadı.

Kaynak: AA