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Zinedine Zidane, Real Madrid, Cezayir, Spor

Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı

Real Madrid'in Teknik Direktörü ve dünyaca ünlü eski futbolcu Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'deki Becaye vilayetine 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı.

10.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:56
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de koronavirüse karşı yürütülen çalışmalara destek verdi.

Becaye Valisi Ahmed Mabed yaptığı yazılı açıklamada, Zinedine Zidane Yardım Derneğinin, Cezayir'i de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için bölgedeki hastanelere "solunum cihazlarının da yer aldığı tam teşekküllü 5 yoğun bakım ünitesi yatağı" bağışında bulunduğunu belirtti.

BABASINA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Mabed, yardım derneğinin başkanlığını yürüten ünlü futbolcunun babası İsmail Zidane'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Futbol efsanesi Zidane, Cezayir'in Becaye vilayetinden Fransa'nın Marsilya şehrine göç etmiş bir ailenin oğlu olarak 1972 yılında doğdu.

CEZAYİR'DE 235 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kariyeri boyunca Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Zidane, bir zamanlar top koşturduğu Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevini yürütüyor.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında, Cezayir'de şu ana kadar 235 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1666 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

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