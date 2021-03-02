Real Madrid Formasını En Çok Giyen Alman Oyuncu: Toni Kroos
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Real Madrid Formasını En Çok Giyen Alman Oyuncu: Toni Kroos

02.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:21

Toni Kroos, Real Madrid formasını tarihte en çok giyen Alman oyuncu oldu. Orta saha oyuncusu, kulübe adım attığı 2014 yılından bu yana 309 maçta forma giydi. Bu süreçte 14 kupa da kazanan Kroos'un Real Madrid'deki kariyerini yakından inceliyoruz.

Toni Kroos, Real Madrid formasını tarihte en çok giyen Alman oyuncu oldu. Orta saha oyuncusu, kulübe adım attığı 2014 yılından bu yana 309 maçta forma giydi. Bu süreçte 14 kupa da kazanan Kroos'un Real Madrid'deki kariyerini yakından inceliyoruz.

Real Madrid Formasını En Çok Giyen Alman Oyuncu: Toni Kroos

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Pervin Buldan Nikol Paşinyan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Sedat Kapurtu Kim Kardashian Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Mesut Bakkal Hüseyin Göçek Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Real Madrid Formasını En Çok Giyen Alman Oyuncu: Toni Kroos - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 13:21:33. #1.16#
title