Real Madrid Formasını En Çok Giyen Alman Oyuncu: Toni Kroos

Toni Kroos, Real Madrid formasını tarihte en çok giyen Alman oyuncu oldu. Orta saha oyuncusu, kulübe adım attığı 2014 yılından bu yana 309 maçta forma giydi. Bu süreçte 14 kupa da kazanan Kroos'un Real Madrid'deki kariyerini yakından inceliyoruz.