Real Madrid Formasını En Çok Giyen Alman Oyuncu: Toni Kroos
02.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:21
Toni Kroos, Real Madrid formasını tarihte en çok giyen Alman oyuncu oldu. Orta saha oyuncusu, kulübe adım attığı 2014 yılından bu yana 309 maçta forma giydi. Bu süreçte 14 kupa da kazanan Kroos'un Real Madrid'deki kariyerini yakından inceliyoruz.
Toni Kroos, Real Madrid formasını tarihte en çok giyen Alman oyuncu oldu. Orta saha oyuncusu, kulübe adım attığı 2014 yılından bu yana 309 maçta forma giydi. Bu süreçte 14 kupa da kazanan Kroos'un Real Madrid'deki kariyerini yakından inceliyoruz.
Kaynak: Dugout