Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı İspanyol devi Real Madrid'in eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz'da koronavirüs çıktığı açıklandı. 76 yaşındaki Sanz'da koronavirüs semptomların belirmesiyle doktor kontrolüne girdiği ve testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz koronavirüs teşhisiyle yoğun bakıma alındı. 76 yaşındaki Sanz'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Birkaç gündür yüksek ateş şikayeti bulunan Sanz ile ilgili oğlu Twitter'dan 'Gönderdiğiniz tüm iyi dilekler nedeniyle çok mutlu olduk. Babamın bundan kurtulacağına eminim. Tekrar teşekkürler' mesajını yayınladı.

FIGO SÖZÜ VEREN PEREZ'E KAYBETMİŞTİ

Sanz, 1995-2000 yılları arasında Real Madrid başkanlığı yapmıştı. Onun başkanlığında bir kez La Liga (1996/97), bir İspanya Süper Kupası (1997), bir Intercontinental Kupası (1998) ve iki Şampiyonlar Ligi kazanılmıştı.

Özellikle 32 yıl aradan sonra Amsterdam'da Juventus'u yenerek alınan Devler Ligi şampiyonluğu Real Madrid tarihinin dönüm noktalarından biri olmuştu. İki yıl sonra Vicente del Bosque liderliğinde Real Madrid 8'inci Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmiş ancak Sanz birkaç hafta sonra yapılan seçimlerde (Figo sözü veren) Florentino Perez'e koltuğunu kaybetmişti.