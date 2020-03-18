SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor
Real Madrid, Twitter, Spor

Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanyol devi Real Madrid'in eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz'da koronavirüs çıktığı açıklandı. 76 yaşındaki Sanz'da koronavirüs semptomların belirmesiyle doktor kontrolüne girdiği ve testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.

18.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:02

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz koronavirüs teşhisiyle yoğun bakıma alındı. 76 yaşındaki Sanz'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Birkaç gündür yüksek ateş şikayeti bulunan Sanz ile ilgili oğlu Twitter'dan 'Gönderdiğiniz tüm iyi dilekler nedeniyle çok mutlu olduk. Babamın bundan kurtulacağına eminim. Tekrar teşekkürler' mesajını yayınladı.

FIGO SÖZÜ VEREN PEREZ'E KAYBETMİŞTİ

Sanz, 1995-2000 yılları arasında Real Madrid başkanlığı yapmıştı. Onun başkanlığında bir kez La Liga (1996/97), bir İspanya Süper Kupası (1997), bir Intercontinental Kupası (1998) ve iki Şampiyonlar Ligi kazanılmıştı.

Özellikle 32 yıl aradan sonra Amsterdam'da Juventus'u yenerek alınan Devler Ligi şampiyonluğu Real Madrid tarihinin dönüm noktalarından biri olmuştu. İki yıl sonra Vicente del Bosque liderliğinde Real Madrid 8'inci Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmiş ancak Sanz birkaç hafta sonra yapılan seçimlerde (Figo sözü veren) Florentino Perez'e koltuğunu kaybetmişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Haberin Videosu:

İspanyol devi Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek? Spor
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Spor
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Spor
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Spor
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Ünlü şarkıcı, Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren nişanlısıyla karantinada Spor
Ünlü şarkıcı, Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren nişanlısıyla karantinada
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu Spor
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız oldu, sezon sonu yeniden görüşeceğiz
Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız oldu, sezon sonu yeniden görüşeceğiz
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mehmet Ersoy Meral Akşener Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fatih Karagümrük Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan Futbol İtalya Ankara
Şu an buradasınız: Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 10:10:19. #1.14#