Real Madrid'den Mbappe İçin Çılgın Bütçe

Marca'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain yetkililerinden biri Real Madrid'in Kylian Mbappe için yaptığı teklifi reddettiğini belirtti. Fransız medyasında yer alan haberlerde ise; Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Kylian Mbappe için 280 milyon Euro gibi dev bir transfer bütçesi ayırdığını iddia etti.

2017 yılında Monaco'dan Paris ekibine 170 milyon Euro'ya transfer olan 20 yaşındaki yıldız oyuncu her geçen gün dünya futbolunda adını söz ettirmeye devam ediyor. Kylian Mbappe transferinin gerçekleşmemesi durumunda İspanyol ekibin Fransız yıldızın yerine Liverpool'un Senegalli oyuncusu Sadio Mane ve Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı transfer edeceği ifade edildi.

Fransız yıldızın Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon Fransız ekibiyle 35 karşılaşmada forma giyen Mbappe 31 gol, 15 asist ile oynadı.