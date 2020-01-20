Real Madrid, 18 yaşındaki Reinier Jesus Carvalho'yu transfer etti
Real Madrid, Flamengo'nun 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Reinier Jesus Carvalho'yu kadrosuna kattı. İspanyol basını Real Madrid'in genç oyuncu için Brezilya ekibine 30 milyon euro ödediğini iddia etti.
İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Reinier Jesus Carvalho'yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya ekibi Flamengo ile varılan anlaşma gereği Reinier ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO
Reinier'in, 23 Yaş Altı Brezilya Milli Takımı ile katıldığı Olimpiyat Ön Elemeleri Turnuvası'nın sona ermesinin ardından Real Madrid Castilla takımına dahil olacağı açıklandı. İspanyol basını, Real Madrid'in Reinier'in transferinden dolayı Brezilya kulübüne 30 milyon euro ödediğini iddia etti. Reinier'in ilk olarak Real Madrid'in B takımı olan ve 3. Lig'de mücadele eden Castilla takımında yer alacağı, dönem dönem A takımla da antrenmanlara çıkarak gelecek sezona hazırlanacağı kaydedildi.
Haber Videosu: Real Madrid, 18 yaşındaki Reinier Jesus Carvalho'yu transfer etti
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Yıldız adayı Real Madridde olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu zihniyetle şampiyon olması mucize olur ronaldonun yeri dolmuyor kaç senedir bu tarz oyunculara para saçıyorlar hangisi fark yarattı real madrid oyuncu yetiştirme yeri değil mbappe neymar salah gibi gerçek yıldız oyuncu ne zaman alacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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sen kendi zihniyetine bak adamlar 18 yaşında oyuncu alıyor geleceğe yatırım yapıyor 32, 35 yaşında adam almıyor biraz aklını çalıştırsan belki anlarsınYayından Kaldır